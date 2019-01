Den Haustür- und Autoschlüssel in einem zugesperrten Fahrzeug zu vergessen ist schon schlimm genug. Eltern in Rümelingen ließen aber zudem ihr Kind im Auto. Die Feuerwehr musste ihnen zur Hilfe kommen.

Eltern sperren Kind aus Versehen im Auto ein

(m.r.) - Am Montagabend erlebten Eltern in Rümelingen einen Schreckensmoment. Ihr Kind war in ihrem Fahrzeug eingesperrt - samt Autoschlüssel und Haustürschlüssel. Demnach konnten sie auch nicht an den Ersatzschlüssel des Wagens kommen, der sich in ihrer Wohnung befand.

Die Rettungskräfte aus Rümelingen rückten gegen 18.30 Uhr an und öffneten mithilfe Spezialwerkzeugs die Wohnungstür, sodass die Eltern an den Schlüssel gelangen konnten. Daraufhin konnte das Kleinkind befreit werden.