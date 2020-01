Tragischer Ausgang der Silvesternacht: Ein 27-Jähriger erlag in Haguenau seinen Verletzungen durch einen sogenannten "Mörser". Die Handchirurgie der Klinik in Straßburg zieht derweil eine etwas freundlichere Bilanz.

Elsass: Junger Mann stirbt durch Silvesterböller

Tragischer Ausgang der Silvesternacht: Ein 27-Jähriger erlag in Haguenau seinen Verletzungen durch einen sogenannten "Mörser". Die Handchirurgie der Klinik in Straßburg zieht derweil eine etwas freundlichere Bilanz.

(AFP/tom) - Ein 27-jähriger Mann wurde am Silvesterabend in Haguenau (Bas-Rhin) durch einen großen Böller getötet. Der Unfall habe nichts mit "städtischer Gewalt" zu tun, so die Präfektur. Normalerweise richteten sich Feuerwerkskörper dieser Größe oft gegen die Polizei im Einsatz.

Die Handchirurgie des Universitätsklinikums Straßburg behandelte in der Silvesternacht insgesamt elf Personen, darunter drei Kinder, wegen Handverletzungen durch Feuerwerkskörper. Bei den Kindern handelte es sich durchweg "nur" um Verbrennungen. Es habe in diesem Jahr keine Amputationen gegeben, so Dr. Sybille Facca, die Leiterin der handchirurgischen Abteilung der Klinik. Im vergangenen Jahr wurden zwei jungen Männern - einem 15-jährigen und einem 20-jährigen - wegen Knallern die Finger amputiert. In den Jahren 2012 und 2013 starben in der Silvesternacht drei Menschen.

Die Region ist wegen ihrer Grenznähe offensichtlich anfällig für derlei Zwischenfälle: Im Elsass wird Silvester mit Feuerwerkskörpern und Knallkörpern gefeiert, die oft in Deutschland gekauft werden, wo die Gesetzgebung für Feuerwerk liberaler ist. Im Bas-Rhin verschärfte ein Beschluss der Präfektur wie in den Vorjahren von Anfang Dezember bis Anfang Januar die Vorschriften für Knallkörper.