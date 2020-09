In Elmen sind die ersten Musterhäuser und das künftige, zentrale Parkhaus sowie erste Straßenzüge zu erkennen. In Sachen Mobilität will man hier ganz neue Wege gehen.

Lokales 3 3 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Elmen: Neue Siedlung mit neuer Mobilität

Luc EWEN Langsam entsteht die Elmen-Siedlung. In sechs bis sieben Jahren soll das erste Viertel fertiggestellt sein. Dies mit einem innovativem Mobilitätskonzept.

„Es geht bei Elmen nicht um das Auto. Es geht darum, wie man eine neue Siedlung so planen kann, dass sie den Einwohnern eine hohe Lebensqualität bietet“, antwortet der Direktor der Société nationale des habitations à bon marché (SNHBM), Guy Entringer, routiniert auf Fragen zum Mobilitätskonzept der neuen Siedlung nahe Olm. Aus dieser Frage nach der Lebensqualität ergebe sich dann notgedrungen die Schlussfolgerung, dass das Auto aus der Siedlung möglichst herausgehalten werden sollte, so Entringer ...