Ellergronn: Vom Bergbau zum Naturschutzgebiet

Das Naherholungsgebiet Ellergronn in Esch entwickelt sich zunehmend zum Publikumsmagneten.

Das Naturschutzgebiet Ellergronn, das nur zwei Kilometer südlich vom Escher Stadtzentrum entfernt liegt, verzeichnet seit Beginn der Corona-Krise einen enormen Zuwachs an Besuchern. Der 110 Hektar große Mischwald an der Grenze zur französischen Ortschaft Audun-le-Tiche, der gleichzeitig ein Natura-2000-Vogelschutzgebiet ist, zählte während des Lockdown zwischen 120 und 170 Besucher am Tag. Dies ist ein enormer Anstieg im Vergleich zu vor der Pandemie.

Und auch die Radfahrer suchten das Naherholungsgebiet in den vergangenen Monaten verstärkt auf ...