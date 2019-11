Der Wanderpfad der elf ProSud-Gemeinden soll eines der großen Projekte für Esch 2022 werden.

Elf Gemeinden unterwegs zum Minett-Trail

Die Vorzüge der Minett-Region wieder auf den Plan bringen, deren von Kohle und Stahl geprägte Vergangenheit würdigen und gleichzeitig die neuen, innovativen Eigenschaften der Region hervorbringen: Mit der Schaffung des Minette-Trails, der die elf Gemeinden des ProSud-Syndikats verbindet, soll genau dies erreicht werden. Obendrauf soll das Projekt eine identitätsstärkende Rolle für die gesamte Südregion spielen.

Der Wanderweg war ursprünglich im Zusammenhang mit der Kandidatur der Minette-Region zum Unesco-Label „Man and Biosphere“ geplant worden. Inzwischen soll er eines der großen Projekte für die Kulturhauptstadt Esch 2022 werden. Und auch darüber hinaus soll der Minette-Trail mitsamt seiner neuen, innovativen Wanderherbergen, die von unterschiedlichen Architektenbüros konzipiert werden, bestehen bleiben und weiterentwickelt werden.



Beim Wanderpfad handelt es sich um ein gemeinsames Vorhaben des Gemeindesyndikats ProSud und des Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils (OAI). Gemeinsam wollen sie den Reichtum und die Vielfalt der Südregion über die Grenze hinaus bekannt machen.



80 Kilometer, 80 Betten



„Und sie soll touristisch vermarktet werden. Im In- und Ausland. Das Projekt soll sowohl die Natur, die Zeitzeugen der Stahlindustrie, die Vorzüge der unterschiedlichen Südgemeinden als auch das architektonische Schaffen der involvierten Architekten in den Vordergrund stellen“, erklärt Lynn Reiter, Direktorin des ORT-Sud.



Auf dem Etappenwanderweg von rund 80 Kilometern, der über die Gebiete der elf ProSud-Gemeinden führt, wird der Wanderer auf elf innovativ gestaltete Wanderherbergen stoßen, in denen er die Nacht verbringen kann. Die unterschiedlichen Standorte und Unterkünfte dazu sind in den vergangenen Monaten sorgsam ausgewählt worden.



„Von insgesamt 100 ursprünglich auserwählten Standorten, die von einer Arbeitsgruppe definiert worden waren, sind schlussendlich elf, sprich einer pro Gemeinde, zurückbehalten worden (siehe Abbildung rechts). Langfristig, also über Esch 2022 hinaus, müssen sich die Gemeinden aber nicht auf eine Unterkunft limitieren“, erklärt Robert Garcia, Koordinator des Minette-Trail.



Identitätsbildendes Projekt

Insgesamt 80 Betten werden den Wandertouristen in den Unterkünften zur Verfügung stehen. Gesucht wird nach einem Betreiber, der sich der kompletten Verwaltung der Wanderherbergen annimmt, dies von der Reservierung bis zur Schlüsselabgabe. Des Weiteren werden sämtlich schon bestehende Spazier- und Mountainbikewege, die durch die Naturgebiete in den elf Gemeinden führen mit dem Minette-Trail verknüpft.



„Es ist ein Projekt, das identitätsbildend für die Südregion ist und durch das die Gemeinden näher zusammenrücken, sprich durch das Grenzen aufgebrochen werden. Und genau das ist auch im Sinne von Esch 2022. Zudem stellt der Wanderweg mitsamt seinen Übernachtungsmöglichkeiten ein touristisches Highlight dar“, sagt Nancy Braun, Generalkoordinatorin des Kulturjahres Esch 2022.



Ausstellung geplant



Es solle ein partizipatives Projekt sein, das auch nach 2022 einen Mehrwert für die Südregion darstellen werde, sagt sie. Auch soll ein artistisches und soziokulturelles Rahmenprogramm rund um den Wanderweg für Esch 2022 auf die Beine gestellt werden.



Gut anderthalb Jahre Vorarbeit hat es gebraucht, um das Konzept zu finalisieren. Der komplette Entstehungsprozess des Wanderwegs mitsamt seinen Herbergen sowie die Standorte und Gebäulichkeiten, die in einer ersten Phase nicht zurückbehalten wurden, sollen 2022 in einer Ausstellung zu sehen sein. Der Beginn der Bau- und Umbauarbeiten in Bezug auf die Wanderherbergen ist kommendes Jahr im Mai.

Architektenwettbewerb Am 11. November wurde der Architektenwettbewerb „Gîtes Red-Rock-Trail“ im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Projekt des Ordre des architectes et des ingénieurs-conseils (OAI) und des ProSud ausgeschrieben. Dies in Form einer anonymen Architektenkonsultation mitsamt Vorauswahl. Das Architektenbüro Beng aus Esch ist unterdessen verantwortlich für die Organisation des Wettbewerbs.

Bis kommenden Montag, um 16 Uhr, müssen die interessierten Büros ihre Kandidatur stellen. Bis zum 13. Februar 2020 sollen die ausgearbeiteten Projekte eingereicht werden. Eine Jury wird am 6. März 2020 die Preisträger verkünden. Es obliegt der Entscheidung der Gemeinden, für welches Büro beziehungsweise Projekt sie sich anschließend entscheiden werden.

Die Gemeinden sind Bauherr und müssen den Vertrag mit den Architektenbüros abschließen sowie für die Kosten der Umgestaltungsarbeiten aufkommen.

Es besteht unterdessen die Möglichkeit, vom Tourismusministerium Subsidien zu erhalten. Im Zuge der Ausschreibung wurden die Architektenbüros dazu aufgerufen, bei der Ausarbeitung ihrer Konzepte mit Künstlern und jungen Architekturstudenten zusammenzuarbeiten. Auch ist es den Architektenbüros überlassen, für welche der elf Unterkünfte sie ein Projekt einreichen.