Elektroschrott und Sperrmüll am Straßenrand entsorgt

Nachdem Unbekannte zwischen Schoenfeld und Gosseldingen Sondermüll einfach am Straßenrand abgeladen haben, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Nachdem Unbekannte zwischen Schoenfeld und Gosseldingen Sondermüll einfach am Straßenrand abgeladen haben, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Einen schweren Fall von Müllverschmutzung meldete am Montagmorgen ein Spaziergänger der Polizei in Mersch: Entlang der Landstraße CR101 zwischen Schoenfeld und Gosseldingen hatten Unbekannte Elektroschrott - darunter eine Waschmaschine und ein Staubsauger -, ein Bügelbrett und Teile einer Essecke entsorgt. Die Straßenbauverwaltung Mersch wurde mit der Entsorgung des Mülls beauftragt.



Illegale Müllentsorgung ist strafbar



Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass die Entsorgung von Abfall außerhalb der dafür vorgesehenen Behälter in Luxemburg strengstens untersagt ist und bestraft wird. Wer beispielsweise Kaugummis, Zigarettenstummel, Papierservietten, Zeitungen oder leere Verpackungen im öffentlichen Raum, der Natur oder am Straßenrand wegwirft, riskiert eine Strafe von 49 Euro. Für das illegale Abladen von Sperrmüll, Reifen oder gefüllten Mülltüten werden 145 Euro fällig. Das Vergraben von Abfall oder dessen Entsorgung wird mit einer Strafe von 250 Euro geahndet. Ausserdem müssen Müllsünder die Unkosten für die Abfallentsorgung tragen.