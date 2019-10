Eine Woche nach dem Abzug der Bird-Tretroller hat sich Bürgermeisterin Lydie Polfer erneut dazu geäußert.

Elektroroller zurzeit keine Priorität

Rita RUPPERT Eine Woche nach dem Abzug der Bird-Tretroller hat sich Bürgermeisterin Lydie Polfer erneut dazu geäußert.

"Ohne Genehmigung geht gar nichts - das habe ich den Verantwortlichen der Firma Bird unmissverständlich klar gemacht", sagte Bürgermeisterin Lydie Polfer am Mittwoch beim City Breakfast, dem monatlichen Treffen mit der Presse. Damit ging sie auf das Thema der elektrischen Tretroller ein, die am 8. Oktober plötzlich an allen Ecken und Enden in Kirchberg standen und zehn Tage später wieder abgezogen wurden.

Aufgrund des neuen Polizeigesetzes von 2018 habe die Stadt Luxemburg die Möglichkeit, störende Objekte im öffentlichen Raum sicher stellen zu lassen, erklärte die Bürgermeisterin weiter. Und: "Man kann den öffentlichen Raum nicht einfach so vereinnahmen".



Ob und wann elektrische Tretroller von den Verantwortlichen der Stadt Luxemburg erlaubt werden, ist zurzeit nicht absehbar. Was am meisten störe, sei das Free-floating-System. Laut Lydie Polfer ist es nicht akzeptabel.

Wenn die Stadt ein System für Elektroroller einführen wolle, müssten die Bedingungen und Standorte für Stationen festgelegt werden, so die Bürgermeisterin. Ihr Fazit: "Die elektrischen Tretroller sind zurzeit nicht unsere Priorität."