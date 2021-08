Käufer von elektrisch unterstützten Fahrrädern müssen sich in Geduld üben.

Elektrofahrräder

Ein Jahr Rückstand beim Auszahlen von Prämien

Der staatliche Anreiz zum Kauf von elektrisch unterstützten Fahrrädern ist ein Riesenerfolg. Monat für Monat werden Anträge auf die entsprechenden Prämien beim Umweltministerium eingereicht, wobei im Juli 2020 und im März 2021 Spitzen von bis zu 6.000 Einheiten verbucht wurden.

Der Nachteil dieser Erfolgswelle ist, dass die Antragsteller lange auf die versprochene Unterstützung warten müssen. So lagen Anfang Juli dieses Jahres 10.481 Formulare auf dem Stapel, dies geht auf der Antwort von Umweltministerin Carole Dieschbourg auf eine entsprechende Frage des abgeordneten Fred Keup (ADR) hervor.

Fahrradprämie geht in die Verlängerung Eigentlich würde die Fahrradprämie am 31. März auslaufen - wenn es nach dem Umweltministerium geht, soll sie aber verlängert werden.

Das Umweltministerium sei regelrecht überrannt worden, so Dieschbourg weiter. Obwohl man zwischenzeitlich Personal intern zum Bearbeiten der Anfragen abgezogen habe, erhalte man immer noch mehr Anträge, als verarbeitet werden können. In anderen Worten. Die Wartezeit verlängert sich weiter, sie beträgt derzeit rund ein Jahr. Am 5. Juli beispielsweise, so die Ministerin, wurden Anträge vom 12. August 2020 bearbeitet.

Die politisch Verantwortliche hofft, durch Ausbau der Personaldecke und über befristete Arbeitsverträge, die Wartezeit auf ein „akzeptables“ Niveau herunterzuschrauben.

