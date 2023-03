Nach dem Zusammenstoß mit einem Güterschiff am Dienstag hat die Reparatur der Elektrofähre „Sankta Maria II“ bereits begonnen.

Kleinere Reparatur nach Schiffskollision

Elektrofähre kann nächste Woche wieder fahren

Volker BINGENHEIMER Nach dem Zusammenstoß mit einem Güterschiff am Dienstag hat die Reparatur der Elektrofähre „Sankta Maria II“ bereits begonnen.

Nach einer Kollision werde die Elektrofähre, die Wasserbillig mit dem deutschen Oberbillig verbindet, voraussichtlich am Montag wieder einsatzbereit sein, sagte der Oberbilliger Bürgermeister Andreas Beiling am Mittwoch.

Der Unfall hat sich am Dienstagmorgen bei der ersten Überfahrt des Tages ereignet, als die Fähre mit der Landeklappe zur Wasserbilliger Seite mit dem Schiff zusammenstieß. Das flussabwärts fahrende Güterschiff hatte Vorrang.

"Sankta Maria II" fährt wieder bis zum Abend Ein Schiffsführer im Ruhestand springt provisorisch ein. Der volle Fährbetrieb an Werktagen soll Verkehrschaos an der Grenzbrücke von Grevenmacher abfedern.

Arbeiten noch bis Ende der Woche

Laut Wasserschutzpolizei entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro, verletzt wurde niemand. Bei der Fähre wurde die automatische Festmachvorrichtung beschädigt, mit der sich die Landeklappe selbsttätig an der Rampe einhakt. Bürgermeister Beiling teilte auf LW-Anfrage mit, dass die Fachfirma schon mit der Reparatur begonnen hat und voraussichtlich noch in dieser Woche die Arbeiten abschließen werde.

In der kommenden Woche werde der Fährbetrieb dann wieder aufgenommen - wenn auch wahrscheinlich nach eingeschränktem Fahrplan, denn die Fähre ist weiterhin von Personalmangel betroffen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.