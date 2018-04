Die Umstellung des Fahrradverleihsystems der Hauptstadt auf Elektrofahrräder verzögert sich. Der Betreiber hat die erforderlichen Batterien nicht im erforderlichen Zeitrahmen erhalten.

Elektro-Vel'Ohs haben Verspätung

Nadine SCHARTZ Die Umstellung des Fahrradverleihsystems der Hauptstadt auf Elektrofahrräder verzögert sich. Der Betreiber hat die erforderlichen Batterien nicht im erforderlichen Zeitrahmen erhalten.

Vom 1. Juli an sollte das aktuelle Fahrradverleihsystem in Luxemburg-Stadt auf Elektrofahrräder umgestellt werden. Allerdings ist die Nachfrage an solchen Rädern derzeit so groß, dass der Betreiber JCDécaux die erforderlichen Batterien nicht im vorgesehen Zeitrahmen erhalten wird. Dies wurde am Mittwoch auf dem monatlichen City Breakfast bekannt gegeben. Dementsprechend verzögert sich die Umstellung bis voraussichtlich September.



Die neuen Räder werden über ein moderneres Design verfügen als die bisherigen Modelle. Foto: VDL

Dann werden an 80 Stationen insgesamt 800 E-Bikes bereit stehen. Diese Neuerung hat allerdings ihren Preis: Das Jahresabonnement wird von 15 auf 18 Euro steigen. Aktuell zählt das Vel'oh!-Netz 69 Stationen in der Hauptstadt. Die Räder, die eine maximale Geschwindigkeit von 25 km/h erreichen können, verfügen über eine Ladestation für Handys und haben eine Reichweite von 30 bis 40 Kilometern. Neu wird dabei sein, dass man sich gleich am Lenkrad anmelden kann.