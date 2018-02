Die Eispiste am Gaalgebierg in Esch/Alzette musste wegen technischer Probleme am Samstagnachmittag geschlossen werden. Voraussichtlich öffnet sie nun am Sonntagnachmittag

Eispiste am Gaalgebierg öffnet doch erst am Sonntag

(dho) - Wer sich bereits auf den Weg zum Gaalgebierg zum Schlittschuhlaufen machen wollte, der wird wohl enttäuscht sein. Die Eispiste konnte am Samstagvormittag doch nicht eröffnet werden. Wie die Gemeinde Esch/Alzette mitteilte, waren technische Probleme der Grund dafür. Das Wasser auf der Piste war aufgrund mangelnder Abdichtung abgelaufen, bevor es vollständig gefrieren konnte. Die natürliche Eispiste wird nun voraussichtlich am Sonntagnachmittag öffnen.



Die Gemeindearbeiter hatten am Freitagabend begonnen die 70 mal 28 Meter große Piste vorzubereiten. Mit einer sogenannten Spritzbrause wurde das Niedrigbecken am Kiosk im Park mit Wasser gefüllt. Aufgrund der kalten Temperaturen gefror es dann über Nacht.



Auf die Eröffnung warten einige bereits seit längerem. Sechs Jahre um genau zu sein. Seit Februar 2012 war die natürliche Piste nicht mehr geöffnet.