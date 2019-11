Was ist es, das die Welt der Dialekte und Regionalsprachen im Innersten zusammenhält? So in etwa lautet die Frage, auf die die Linguistin Judit Vari derzeit im Ösling und in Ostbelgien eine Antwort sucht.

"Éislekisch" unterm Mikroskop

Was ist es, das die Welt der Dialekte und Regionalsprachen im Innersten zusammenhält? So in etwa lautet die Frage, auf die Judit Vari derzeit in den luxemburgischen und ostbelgischen Ardennen eine Antwort sucht. Dies nicht in erster Linie aus dem Munde, sondern aus dem Bauch oder dem Hinterkopf gewohnheitsmäßiger Dialektsprecher heraus. „Wenn ich einen Menschen unmittelbar nach seiner Einstellung zu seinem Dialektgebrauch frage, dann wird er mich vermutlich zu einem gewissen Grade anlügen“, sagt die junge Sprachwissenschaftlerin mit einem Schmunzeln ...