Eisheilige bringen Regen

Sophie HERMES Wenn am Dienstag der letzten Eisheiligen gedacht ist, dürfte dem Sommeranfang nichts mehr im Wege stehen. Doch auch, wenn es derzeit etwas kälter als in der Vorwoche ist, Frost ist nicht in Sicht. Wie so oft in den vergangenen Jahren.

„Vor Nachtfrost du nicht sicher bist, bis Sophie vorüber ist.“ Die Bauernregeln, die sich um die Eisheiligen – Mammertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophia, denen zwischen dem 11. und dem 15. Mai gedacht wird – ranken, haben für viele bis heute Bestand. Deshalb achten sie minutiös darauf, vor dem 15. Mai keine nicht winterfesten Pflanzen auszusetzen. In der Praxis blieb Frost in den vergangenen Jahren jedoch um Mitte Mai meist aus ...