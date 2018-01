(rc) - Der Centre d'Incendie et de Secours aus Hobscheid (CISH) meldete am Dienstag, dass kurz vor 2 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag, ein schwerer Verkehrsunfall auf der Strecke zwischen Eischen und Hobscheid passierte.



Der Autofahrer verlor die Kontrolle seines Fahrzeuges, das daraufhin frontal mit einen Baum kollidierte. Als die Rettungskräfte wenig später eintrafen, stellten sie fest, dass der verletzte Mann sich bereit selbst aus seinem Wagen befreit hatte. Er wurde sofort vor Ort betreut und kam später mit einem Krankenwagen des CIS Redingen/Attert in die Notaufnahme.



Der Aufprall des Fahrzeuges gegen den Baum war so heftig, dass der Motor aus dem Wagen geschleudert wurde und in einem nahe gelegenen Schacht landete. Weitere Teile des Autos wurden einige Meter weiter gefunden.