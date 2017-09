(NiM) - Seit 21 Jahren fördert und schützt die "Fondation Autisme Luxembourg" die Rechte aller von Autismus betroffenen Menschen in Luxemburg. Nach dem Autistenzentrum in Munshausen, das 2002 seine Türen öffnete, wurde nun ein zweites Wohnheim für Autisten in Rambrouch offiziell seiner Bestimmung übergeben. Dies im Beisein von Großherzogin Maria Teresa, die damit ihr Mitgefühl und ihre Solidarität mit den Bewohnern ausdrücken wollte.

Um den Alltag der Bewohner durch mehr Selbstständigkeit zu erleichtern und ihnen eine Bleibe für ein möglichst ausgeglichenes Leben zu bieten, wurden eine ganze Reihe spezifischer Einrichtungen im "Centre Gil Huyberechts" eingeplant. Die Investition betrug im Ganzen ungerfähr fünf Millionen Euro.

Die am meisten belebten Räume wie Küche, Schlafzimmer oder auch Gemeinschaftsraum sind nach Süden ausgerichtet, alle anderen Bereiche (Badezimmer, Toiletten, Abstellkammer, Waschküche und Technikraum) nach Norden.

Alle Türen verfügen über ein Not- und Gefahrenschloss, und die nach außen führenden Türen sind zusätzlich mit einem Zahlencode gesichert. Im Innenbereich (außer Toilette, Bade- und Schlafzimmer) sind alle Türen mit einem Glasausschnitt versehen, um eine ständige Kontrolle seitens der Betreuer gewährleisten zu können. Die abgerundeten Fenstergriffe sind an abschließbaren Fenstern angebracht. Um eine bessere Übersicht zwischen verschiedenen Räumen zu haben, besteht beispielsweise im Erdgeschoss die Raumtrennung zwischen Küche und Wohnzimmer aus Plexiglas.

Sicherheit wird im neuen Heim großgeschrieben. Im Falle eines Zwischenfalls öffnen sich die Türen in Richtung Ausgang im betroffenen Bereich automatisch. Ebenfalls sind alle Möbel an Boden und Wänden befestigt.

Während des Tages können die Bewohner je nach Interesse und Fähigkeiten in fünf verschiedenen Ateliers einer sinnvollen Beschäftigung nachgehen: Küche, Waschküche, Garten, Bastel- bzw. Flickarbeiten und Sport.