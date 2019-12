Einsturzgefährdetes Haus: Alle Bewohner müssen bis Samstag raus

Wegen Rissen in tragenden Holzbalken hat die Gemeinde Grevenmacher ein Mehrfamilienhaus als unbewohnbar deklariert. Die Bewohner haben nur wenig Zeit, sich übergangsweise eine Unterkunft zu suchen.

Außen an der Fassade sieht man zwei lange Risse von oben bis unten, über einem Fenster ist Putz abgeblättert. Doch der eigentliche Schaden an dem Wohnhaus im Ortskern von Grevenmacher befindet sich innen, nämlich in der Decke zwischen dem ersten und dem zweiten Geschoss. An den altersschwachen Holzbalken sind Risse aufgetreten – so dick, dass ein Zeigefinger hineinpasst.

Ein offizieller Aushang der Gemeinde gibt Auskunft, dass das Haus in der Rue de Luxembourg mit seinen sechs Wohnungen einsturzgefährdet ist ...