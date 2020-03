Viele öffentliche Einrichtungen werden nur noch mit Einschränkungen für die Bürger zur Verfügung stehen.

Einschränkungen bei Office social und Biergercenter

Jeff WILTZIUS Das Biergercenter, das Office social und das Standesamt werden ab Donnerstag nur noch bedingt für die Bürger zur Verfügung stehen.

Die Büros des Biergercenter und des Standesamtes in Luxemburg-Stadt sind in Folge der Maßnahmen, welche mit der Corona-Pandemie bisher ergriffen wurden, ab Donnerstag nur noch bedingt geöffnet. Das meldet die hauptstädtische Pressestelle.

Für die Registrierung von Geburt, Heirat, Tod und Partnerschaft bleibt der Dienst von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr erreichbar. Samstags und an einigen Feiertagen von 9:30 bis 11:30 Uhr können nur Geburten und Todesfälle gemeldet werden.

Weitere Informationen via E-Mail standesamt@vdl.lu oder via Telefon 4796-2632.

Bei einer Beantragung sowie Abholung von Personalausweis sowie Reisepass sind die Beamten von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr erreichbar.

Jedes andere Eilverfahren ist telefonisch an die 4796-2200 oder via E-Mail an bierger-center@vdl.lu zu richten. Der Zugang erfolgt über den Haupteingang an der Adresse 44, Place Guillaume II.

Sozialamt via Telefon zu erreichen

Um Kunden und Mitarbeiter zu schützen, hat auch das Office social seine Türen geschlossen. Das Personal des Sozialamtes bleibt allerdings ebenfalls per Telefon und per E-Mail erreichbar.

Die Telefonzentrale ist zwischen 8 und 11.30 Uhr sowie zwischen 14 und 16 Uhr unter der Nummer 4796-2358 zu erreichen. Essen auf Rädern wird weiterhin ausgeliefert. Unter der Nummer 4796-2470 kann man die Zentrale erreichen.

Kunden können sich aber auch unter der Nummer 621 520 738 melden. Neue Kunden sollen hingegen die Telefonnummer 621 420 744 wählen. Der Kontakt zwischen Kunden und Sozialarbeitern läuft bis auf Weiteres über Telefon. Wer seinem Sozialarbeiter auf das Band spricht, soll dabei Namen und Telefonnummer nennen.

Auch E-Mail Kontakt ist möglich. Neue Kunden sollen sich hingegen per E-Mail an officesocial@vdl.lu oder unter der Telefonnummer 47 96 23 58 melden.