Einsatzreicher Abend nach ergiebigem Regen

Am Mittwochabend ging stellenweise ergiebiger Regen nieder, was für zahlreiche Feuerwehren eine Menge Arbeit bedeutete.





Die Feuerwehren konnten am Mittwoch nicht über einen Mangel an Arbeit klagen. Pierre Matgé

(TJ) - Wohl hatten viele den Regen bereits seit Wochen herbeigesehnt, was aber dann am späten Mittwochnachmittag bis in die Abendstunden hinein niederging, war für manchen Gulli und den einen oder anderen Abwasserkanal zuviel.

So mussten besonders die Feuerwehren aus dem Süden und Osten des Landes zwischen 18 und 21 Uhr nicht weniger als 25 Einsätze wegen überschwemmter Straßen, vollgelaufener Kanalisationen und überfluteter Keller fahren. Am späten Abend beruhigte sich die Lage dann, verletzt wurde niemand und auch der materielle Schaden hält sich in Grenzen.



Folgende Wehren mussten ausrücken:

Flaxweiler

Frisingen

Mertert-Grevenmacher

Wormeldingen

Walferdingen

Luxemburg-Stadt

Niederanven

Düdelingen

Echternach

Esch/Alzette

Monnerich

Heffingen

Ein Schwerverletzter bei Unfall

Gegen 18.15 prallte zwischen Trintingen und Roedt ein Wagen gegen einen Baum. Dabei wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer. Nachdem der Notarzt aus der Stadt Luxemburg den Unglücklichen erstversorgt hatte, konnte er ins Krankenhaus gebracht werden. Sanitäter aus Bettemburg und Remich waren zum Unfallort bestellt worden, genau wie Feuerwehrkräfte aus Moutfort. Die Unfallursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.