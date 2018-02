(ps) - Die Polizei hatte in der vergangenen Nacht alle Hände voll zu tun: Laut Angaben des Polizeiberichts mussten die Beamten zu rund 50 Einsätzen quer durchs Land ausrücken. Die Gründe? Lärmbelästigung und Ruhestörungen sowie Rangeleien und Auseinandersetzungen. Fast immer sei dabei Alkohol im Spiel gewesen.



Zu ernsthaften Zwischenfällen oder Verletzungen ist es allerdings nicht gekommen. Die Polizei konnte in den meisten Fällen die feiernden Gesellschaften zur Vernunft und die Lage unter Kontrolle bringen. Sechs Person mussten jedoch die Nacht in den Ausnüchterungszellen in Esch/Alzette und Luxemburg-Stadt verbringen, da sie eine Gefahr für sich und Dritte darstellten.

