(dho) - Kurz vor 2 Uhr ist in der Nacht auf Dienstag der Blitz in ein Haus in Elvingen in der Rue Pierre Diederich eingeschlagen. Der Nachbar hatte bemerkt, dass es zu einem Feuer gekommen war und den Notruf alarmiert.



Es ist hoher Sachschaden entstanden.

Foto: CISHCH

Die Feuerwehrleute des "Centre d'incendie et de secours Schengen" und des "Centre d'intervention Remich" hatten den Brand jedoch schnell unter Kontrolle und konnten so das Übergreifen der Flammen auf die Wohnräume verhindern.



Eine am Dach angebrachte Photovoltaik-Anlage hatte jedoch die Löscharbeiten erschwert, sodass mit einer Motorsäge Teile der Dachverkleidung entfernt werden mussten.



An dem Dachstuhl und an der Photovoltaik-Anlage ist ein hoher Sachschaden entstanden. Niemand wurde verletzt.