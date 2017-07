(SH) - In der Hauptstadt wurde am Donnerstagnachmittag ein Kleidergeschäft evakuiert nachdem eine eine Rauchentwicklung in einer Umkleidekabine festgestellt worden war. Das Personal konnte den Brand schnell orten und mit eigenen Mitteln löschen. Niemand wurde verletzt.



Die Brandursache muss noch ermittelt werden.



