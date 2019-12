In der Montée de Clausen brannte am Montagvormittag die Leuchtreklame eines Restaurants.

Einsatz in Clausen: Leuchtreklame fing Feuer

In der Montée de Clausen brannte am Montagvormittag die Leuchtreklame eines Restaurants.

(jt/mth) - In Luxemburg-Stadt gab es am Montagmorgen gegen 10 Uhr einen Feuerwehreinsatz. In der Montée de Clausen hatte die Leuchtreklame eines Restaurants aus unbekannten Gründen Feuer gefangen.

Foto: Michel Thiel

Ein Bewohner des Hauses versuchte den Brand mit einem Handfeuerlöscher zu bekämpfen, allerdings schossen wenig später erneut Flammen aus der Leuchtstoffröhre. Kurze Zeit darauf war auch schon die Feuerwehr vor Ort, die das Feuer schnell gebannt hatte.

Verletzt wurde niemand.