Einsatz im nationalen Rettungszentrum

Ende 2020 soll das künftige Centre national d'incendie et de secours am Ban de Gasperich in Betrieb sein. Bis dahin bleibt noch einiges zu tun.

Mit seiner in unterschiedlichen Rottönen schimmernden Fassade und der 5,2 Hektar großen Fläche ist das künftige Centre national d'incendie et de secours (CNIS) im Ban de Gasperich längst nicht mehr zu übersehen. Obwohl bis zur endgültigen Inbetriebnahme des Gebäudes Ende 2020 noch viel zu tun bleibt, lässt sich mittlerweile im Innenbereich erahnen, wie das Rettungszentrum einmal aussehen wird.

Der Bau an sich ist in zwei Zonen eingeteilt ...

