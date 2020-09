Rund 300 freiwillige Helfer haben an diesem Wochenende Abfall von Wegen und Rastplätzen im gesamten Müllerthal eingesammelt. Wegen des hohen Besucheraufkommens lag in diesem Jahr besonders viel Müll herum.

Einsatz für saubere Wanderwege

Volker BINGENHEIMER Rund 300 freiwillige Helfer haben an diesem Wochenende Abfall von Wegen und Rastplätzen im gesamten Müllerthal eingesammelt. Wegen des hohen Besucheraufkommens lag in diesem Jahr besonders viel Müll herum.

Bewaffnet mit Handschuhen und Müllbeuteln haben sich an diesem Wochenende rund 300 Helfer im Müllerthal eingefunden, um die Wanderwege vom Abfall zu befreien. Verteilt auf zehn Gruppen wanderten die Freiwilligen an den „Clean Up Days Mëllerdall“ auf den Hauptrouten durch Wälder und an Felsen vorbei und füllten unermüdlich einen Plastiksack nach dem anderen. Die gefüllten Müllbeutel konnten an ausgewiesenen Stellen abgelegt werden, wo Mitarbeiter der Natur- und Forstverwaltung sie einsammelten. Es war das erste Mal, dass Luxemburg sich an dem von der UN unterstützten World Clean Up Day beteiligte.

19 Etliche veraltete Hinweisschilder wurden abmontiert und werden in Kürze durch neue ersetzt. Foto: Alain Piron

um weitere Bilder zu sehen. Etliche veraltete Hinweisschilder wurden abmontiert und werden in Kürze durch neue ersetzt. Foto: Alain Piron Bewusst leben und etwas für die Umwelt tun: Eine Lektion in Umweltschutz bot Familienvater Steve Rippinger seinen beiden Töchter Mia (links) und Maila. Foto: Alain Piron Neben den offiziellen Gästen hatten sich zahlreiche Helfer im Müllerthal eingefunden. Foto: Alain Piron Felix Havé, Präsident der Commission Falaises der FLERA. Foto: Alain Piron Christophe Origer, Präsident des ORT Müllerthal. Foto: Alain Piron Joe Nilles, Bürgermeister der Gemeinde Berdorf. Foto: Alain Piron Umweltministerin Carole Dieschbourg wies sich sichtlich begeistert, dass nach dieser längeren Corona-Auszeit die Touristen das Müllerthal mit seiner vielfältigen Natur erneut für sich entdeckt haben. Foto: Alain Piron Um den Müll besser aufheben zu können, wurden neben Plastiktüten auch Greifzangen an die freiwilligen Müllsammler ausgeteilt. Foto: Alain Piron Für Lisa Jadin (links) und Jella Weis war es eine Selbstverständlichkeit, beim Clean-up Day dabei zu sein. Foto: Alain Piron Zusammen mit ORT-Präsident Christophe Origer (1.v.r.), machte sich Umweltministerin Carole Dieschbourg ein Bild von den Aufräumarbeiten. Foto: Alain Piron Mit gutem Beispiel voran beim Aufheben von Müll gingen ORT-Präsident Christophe Origer sowie Umweltministerin Carole Dieschbourg. Foto: Alain Piron Umweltministerin Carole Dieschbourg machte sich ein Bild von den Aufräumarbeiten. Foto: Alain Piron Um den Müll besser aufheben zu können, wurde neben Plastiktüten auf Greifzangen an die freiwilligen Müllsammler ausgeteilt. Foto: Alain Piron Neben Papier- und Plastikmüll findet man ebenfalls weggeworfene Bierflaschen im Wald. Foto: Alain Piron Neben Umweltministerin Carole Dieschbourg (2.v.l.), waren Christophe Origer, Präsident des ORT Müllerthal (1.v.l.), Joe Nilles, Bürgermeister der Gemeinde Berdorf (2.v.r.) sowie FLERA-Präsident David Antunes an diesem Aktionswochenende mit dabei. Foto: Alain Piron Neben dem Aufsammeln von Müll, mussten ebenfalls die Felswände von Chalk befreit werden. Der Chalk (Magnesiapulver) dient dazu, die Schweißbildung auf den Handflächen zu minimieren und dem Kletterer zusätzlichen Halt zu gewährleisten. Foto: Alain Piron Neben dem Aufsammeln von Müll, mussten ebenfalls die Felswände von Chalk befreit werden. Der Chalk (Magnesiapulver) dient dazu, die Schweißbildung auf den Handflächen zu minimieren und dem Kletterer zusätzlichen Halt zu gewährleisten. Foto: Alain Piron Mit gutem Beispiel vorangehen lautet die Devise bei den beiden Kletterinnen Manon Bourg (l.) und Aurélie Mari (r.). Foto: Alain Piron Aus der Nähe von Aachen waren Katrin und Andrea Herweg (v.l.n.r.) angereist, um die schönen, gut gekennzeichneten und vor allem sauberen Wanderwege des Müllerthals zu durchqueren. Foto: Alain Piron

Besonders in diesem von der Pandemie geprägten Sommer haben viele Luxemburger Ausflüge ins Müllerthal unternommen oder ihren Urlaub in der Felsenlandschaft verbracht. Seit Mitte Juli kommen auch wieder vermehrt Besucher aus dem Ausland. „Wir freuen uns natürlich über das große Interesse an unserer Region“, sagte Christophe Origer, Präsident des regionalen Tourismusverbands, in Berdorf zum Auftakt des Aktionswochenendes. „Das hohe Besucheraufkommen hatte jedoch zur Folge, dass sich viel Müll entlang der Wanderwege angesammelt hat.“

Er freute sich über das freiwillige Engagement der vielen Helfer und meinte: „Wenn wir alle zusammen Hand in Hand arbeiten, kommen wir ein gutes Stück weiter.“

Umweltministerin Carole Dieschbourg zeigte sich erfreut, dass viele Luxemburger in den Zeiten der Ausgangsbeschränkungen die Natur neu entdeckt hätten. Dadurch sei aber auch der Druck auf die Natur angestiegen. Die Regierung habe reagiert, indem sie die Strafen für das achtlose Wegwerfen von Müll verschärft habe.

Partys mit viel Müll

Der Berdorfer Bürgermeister Joe Nilles bewertete es positiv, dass in diesem Jahr mehr Menschen in der Natur unterwegs seien. Die Kehrseite seien vereinzelte Partys auf Wanderwegen oder an Rastplätzen, bei denen Gegenstände demoliert würden und anschließend viel Müll herumliege.

Unterstützt wurde das Aktionswochenende vom Natur- und Geopark Mëllerdall. Auch der Kletterverband Flera beteiligte sich, indem Sportkletterer die Felsen im Gebiet Wanterbaach in Befort vom Müll befreiten. Außerdem entfernten sie mit Bürsten Magnesiapulver von der Felsoberfläche. Sportkletterer verwenden das Pulver, um besseren Halt zu bekommen. Die Substanz macht sich aber auf lange Sicht an Vorsprüngen breit und greift die Felsen an.

