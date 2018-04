Immer häufiger müssen Feuerwehr- und Rettungskräfte wegen Ölspuren ausrücken. Darauf machte der Centre d'Incendie et Secours Rumelange am Dienstag in einer Facebook-Mitteilung aufmerksam.

Einsätze wegen Ölspuren häufen sich

Zur Beseitigung von Ölspuren versprüht die Feuerwehr Bindemittel. Foto: Centre d'Incendie et de Sauvetage Rumelange

Auch wenn diese Einsätze oft nur von kurzer Dauer seien, müssten die Ölspuren schnell erkannt und entfernt werden. Denn insbesondere für Rad- und Motorradfahrer seien Ölreste sehr gefährlich. Binnen drei Wochen habe es fünf derartige Einsätze innerorts in Rümelingen gegeben.



Üblicherweise sind Ölspuren auf die Unachtsamkeit von Autofahrern zurückzuführen, die den Tank ihres Fahrzeugs nicht richtig verschlossen haben. Da der Treibstoff, insbesondere Dieselöl, eine sehr rutschige Fahrbahn verursacht, stellt dieser eine Verkehrsgefährdung dar.



Zur Beseitigung versprüht die Feuerwehr meistens in mehreren Durchgängen Ölbindemittel auf dem betroffenen Straßenabschnitt.