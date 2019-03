Was passiert mit den Krankenhäuser in Niederkorn und Düdelingen, wenn das neue Südspidol bis gebaut ist? In Düdelingen wurde Kontakt mit der Alzheimervereinigung ALA aufgenommen.

Lokales 3 Min.

Einrichtung für Demenzpatienten im Düdelinger Spital angedacht

Was passiert mit den Krankenhäuser in Niederkorn und Düdelingen, wenn das neue Südspidol bis gebaut ist? In Düdelingen wurde Kontakt mit der Alzheimervereinigung ALA aufgenommen.

Von Raymond Schmit Die Weichen sind gestellt. Voraussichtlich in einem Jahr soll mit dem Bau des neuen Südspitals in Raemerich in Esch/Alzette begonnen werden. Das Ziel des Megaprojekts ist es, die medinische Versorgung in der Südregion in einem modernen Krankenhaus, das eine große Palette an Dienstleistungen anbieten wird, zu verbessern. Doch nicht jedem ist angesichts des Mammutprojekts zum Frohlocken zumute ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.