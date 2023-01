Außerdem müssen sich die Reisenden bei der Santé melden. Die Maßnahmen gelten bis Ende März.

Corona-Welle in China

Einreisende aus China müssen sich in Luxemburg testen lassen

Luxemburg reagiert nun auch auf die Corona-Welle in China. Wer sich 14 Tage vor seiner Einreise ins Großherzogtum in China aufgehalten hat, muss sich bei der Santé melden und außerdem einen Test, der gratis ist, durchführen. Dies teilen die Ministerien für Gesundheit und Außenministerien am Freitagnachmittag mit.

Diese Maßnahmen gelten vom 9. Januar an und sind bis zum 31. März in Kraft. Sie gelten für alle Reisenden aus China nach Luxemburg, unabhängig von der Aufenthaltsdauer in China und unabhängig vom Transportmittel. Ausgeschlossen von den Maßnahmen sind Mitarbeiter aus dem Transportbereich und Passagiere, die sich im Transit befinden.

Die Santé wird zusammen mit dem LIST und dem Staatslaboratorium verstärkt auf die Untersuchung der Abwässer vom Findel konzentrieren.

Die EU hatte vor Kurzem eine Testpflicht für Reisende aus China empfohlen. Etliche EU-Staaten wie Italien, Frankreich oder Spanien haben die Einreiseregeln in den vergangenen Tagen bereits auf eigene Faust verschärft. Deutschland hat am Donnerstag ebenfalls eine Testpflicht eingeführt.

Für die Reisenden aus China gilt die E-Mail-Adresse contact-covid@ms.etat.lu oder die Telefonnummer 247 65533.

