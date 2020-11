Der Lockdown in den Nachbarländern sorgt am Samstag für eine volle Einkaufsstraße in der Hauptstadt. Am Sonntag blieb es dagegen ruhiger.

Lokales 25 3 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Einkaufstrubel in der Hauptstadt

Diana HOFFMANN Der Lockdown in den Nachbarländern sorgt am Samstag für eine volle Einkaufsstraße in der Hauptstadt. Am Sonntag blieb es dagegen ruhiger.

„Um 23 Uhr wird es wohl wieder ruhiger werden, dann findest du einen Parkplatz“, scherzt LW-Fotograf Gerry Huberty am Handy, während er sich durch die Fußgängerzone in der Hauptstadt drängt, auf der Suche nach Fotomotiven. Ja, einen Parkplatz zu finden war am Samstagmittag in der Tat keine einfache Aufgabe. Selbst auf dem Glacis schien die freie Parklücke eher Glückssache. Des einen Leid, des anderen Freud ...