Die bunte Tafel gilt als Vorbote der "Fouer-Zeit". In 23 Tagen beginnt die Schobermesse. Dann verkehrt auch erstmals die Tram entlang des Glacis-Feldes.

Eingangstor der "Schueberfouer" steht

(jed) - Gleißende Hitze, sattes Himmelblau, gelegentlich mal eine kühle Brise – so ging es die vergangenen Tage wettertechnisch im Großherzogtum zu. Am Mittwochnachmittag, als das schillernde Portal der Schueberfouer fertig errichtet am Rande des Glacis-Feldes thronte, prägte allerdings ein wolkenverhangener Himmel das Bild der Hauptstadt (Foto). Ein etwas weniger heiterer Willkommensgruß.



Und doch ist die Vorfreude groß: Noch 23 Tage – am 23. August –, dann öffnet die 678. Ausgabe der beliebten Schobermesse und wird während drei Wochen wieder Besucher aus aller Welt begeistern.



Ein weiterer Anlass zur Freude wird ebenfalls die neu eröffnete Tramtrasse bieten. Erstmals verkehrt dann die Straßenbahn während der Fouer entlang des Glacis-Feldes. Am 11. September schließt die Schobermesse wieder. Auch die bunte Eingangstafel verschwindet dann, die Tram aber bleibt.