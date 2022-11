Am Mittwochmorgen ist in Tüntingen ein leer stehendes Einfamilienhaus in Brand geraten. Das Haus wurde komplett zerstört.

Keine Verletzten

Einfamilienhaus in Tüntingen durch Großbrand zerstört

Am Mittwochmorgen ist in Tüntingen ein leer stehendes Einfamilienhaus in Brand geraten. Das Haus wurde komplett zerstört.

(c.k.) – Am Mittwochmorgen brach in einem leer stehenden Haus in der Hauptstraße von Tüntingen ein Brand aus. Als das Großaufgebot des CGDIS am Brandort eintraf, hatte das Feuer bereits auf das Dach übergegriffen. Dabei stieg eine dunkle Rauchsäule auf. Die Flammen waren bereits aus einiger Entfernung zu sehen und schlugen mehrere Meter hoch. Die Feuerwehr aus der gesamten Umgebung drang mit Atemschutzgeräten zum Brandherd vor und konnte den Brand nach knapp einer halben Stunde unter Kontrolle zu bringen.



Das Haus war nicht bewohnt. Auch seitens des CGDIS wurde mitgeteilt, dass niemand verletzt wurde. Flammen, Rauch und Löschwasser haben jedoch das gesamte Haus zerstört.

Die Verbindungsstraße N12 nach Wiltz musste während der Löscharbeiten für den Verkehr gesperrt werden. Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt.



