Bei herrlichem Sommerwetter hatten die lokalen Winzer und Vereine am Wochenende zur 35. Auflage des „Éiner Wënzerdag“ in die pittoresken Gassen des Dorfes Ehnen eingeladen.

Lokales 21

Éiner Wënzerdag: Pröbeln in engen Gassen

Bei herrlichem Sommerwetter hatten die lokalen Winzer und Vereine am Wochenende zur 35. Auflage des „Éiner Wënzerdag“ in die pittoresken Gassen des Dorfes Ehnen eingeladen.

(hlu) - Bei herrlichem Sommerwetter hatten die lokalen Winzer und Vereine am Wochenende zur 35. Auflage des „Éiner Wënzerdag“ in die pittoresken Gassen des Dorfes Ehnen eingeladen. Eröffnet wurde die diesjährige Ausgabe des Winzertages bereits am Samstag mit der Vernissage der Kunstausstellung „Projet miMO – Miniature Moselle“ von der Vereinigung Musel Link, die noch bis zum 29. Juli im Weinmuseum besichtigt werden kann.



21 Fotos: Steve Hopp

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Fotos: Steve Hopp Fotos: Steve Hopp Fotos: Steve Hopp Fotos: Steve Hopp Fotos: Steve Hopp Fotos: Steve Hopp Fotos: Steve Hopp Fotos: Steve Hopp Fotos: Steve Hopp Fotos: Steve Hopp Fotos: Steve Hopp Fotos: Steve Hopp Fotos: Steve Hopp Fotos: Steve Hopp Fotos: Steve Hopp Fotos: Steve Hopp Fotos: Steve Hopp Fotos: Steve Hopp Fotos: Steve Hopp Fotos: Steve Hopp Fotos: Steve Hopp

Am Sonntag wurde dann traditionsgemäß in der Sonntagsmesse um 10 Uhr Wein des Jahrgangs 2017 gesegnet, ehe Bürgermeister Max Hengel das Fässchen mit dem gesegneten Wein im Weinmuseum anstach, der den Gästen zum Pröbeln gereicht wurde. Um 15 Uhr fand der offizielle Rundgang im Beisein der Weinkönigin Jana und der Rieslingkönigin Laura, sowie Vertretern aus Tourismus, Gesellschaft und Politik statt. An den Ständen der Winzer konnten die Besucher die qualitativ hochwertigen und komplexen Weine pröbeln.

2017 war für die Winzer kein einfaches Weinjahr, da das Frühjahr ungewöhnlich trocken und warm war und Ende April die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fielen und örtlich für Schäden an den Reben sorgten. Durch die anschließende vorteilhafte Witterung konnten sich die Reben gut erholen. Bei der Weinlese wurden dann doch geringe Traubenmengen geerntet. Auf rund 63 Hektar bauen 15 Winzer aus Ehnen Wein an, größtenteils Pinot Gris, Rivaner und Riesling, doch auch für die Region seltenere Sorten wie Saint Laurent, Chardonnay und Gewürztraminer. Die günstige Lage der Ehner Weinberge ermöglicht es dem Winzer, das Qualitätspotenzial wärmeliebender Burgunderreben und des Rieslings voll auszuschöpfen.