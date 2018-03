Für Hunderte Schüler steht bald mit dem Studium auch eine neue Etappe im Leben. Wer bereits erste Uniluft schnuppern will, kann dies in den Osterferien mit der ACEL als „Student fir 1 Dag“ tun.

Einen Tag lang Uniluft schnuppern

Sophie Hermes Für Hunderte Schüler steht nicht nur bald das Abschlussexamen an, sondern anschließend mit dem Studium auch eine neue Etappe im Leben. Wer bereits erste Uniluft schnuppern will, kann dies in den Osterferien mit der ACEL als „Student fir 1 Dag“ tun.

Trier, Aachen, Brüssel oder vielleicht doch eher Maastricht? Und wie läuft dies mit der Anmeldung an der Universität und der Wohnungssuche in einer fremden Stadt? Auf angehende Studenten kommen eine ganze Reihe von Fragen zu. Einen ersten Einblick in das Studentenleben können sich Schüler in den Osterferien verschaffen. Dann organisiert die Association des cercles d'étudiants luxembourgeois (ACEL) nämlich den „Student fir 1 Dag“.

Auf dem Programm stehen zwischen dem 4. und 14. April Ausflüge in 14 bei Luxemburger Studenten beliebte Städte in vier verschiedenen Ländern. Da es sich allerdings um Tagesreisen handelt, wurden nur Städte zurückbehalten, die auch innerhalb dieses Zeitraums angefahren werden können.

„Die Luxemburger Studenten vor Ort haben das jeweilige Programm aufgestellt, sodass keine Sprachbarrieren entstehen“, erklärt Nora Hansen, innerhalb der ACEL für das Projekt „Student fir 1 Dag“ verantwortlich. An den unterschiedlichen Zielen stehen Besichtigungen der Universitäten – inklusive des Campus, der Bibliotheken und Hörsäle – an, aber auch eine Besichtigung der Stadt.

Dennoch wendet sich das Projekt nicht nur an junge Menschen, die noch nicht wissen, wo sie studieren wollen. Auch diejenigen, die sich bereits für eine Stadt entschieden haben, können an der Reise teilnehmen und vor Ort erste Kontakte zu Luxemburger Studenten aufnehmen. „Einige Probleme, beispielsweise betreffend die Anmeldung oder die Wohnungssuche, können dann auch direkt vor Ort gelöst werden. Die Luxemburger Studenten, die derzeit in der Stadt leben, standen zu Beginn ihres Studiums vor ähnlichen Herausforderungen und können nun konkret weiterhelfen“, sagt Nora Hansen.

Anmelden noch möglich

Sie können beispielsweise Tipps zu Wohnungen geben, die in naher Zukunft frei werden, Adressen von Restaurants und Bars weiterleiten, informieren, welche Aktivitäten die Vereinigung vor Ort anbietet, oder einfach nur als erste Kontakte in der fremden Stadt zur Verfügung stehen.

Bis Ende der vergangenen Woche hatten sich 200 Schüler für die diversen Reisen angemeldet. Nora Hansen ist jedoch zuversichtlich, dass die Zahl noch steigen wird. Aus Erfahrung weiß sie nämlich, dass sich die jungen Menschen meist recht kurzfristig anmelden. Vor Jahresfrist nahmen 250 Schüler an den Reisen teil, damals lagen die Osterferien jedoch recht ungünstig, da kurz vor Beginn der Abschlussexamen. In diesem Jahr fällt das Datum vorteilhafter aus. An den Reisen teilnehmen können jedoch nicht nur Schüler der Abschlussklassen, auch andere Personen sind willkommen.

Anmelden kann man sich jeweils bis zwei Werktage vor dem Reisedatum über die Internetseite der ACEL. Die Ausflüge werden zusammen mit Voyages Emile Weber organisiert und kosten 39 Euro. Lediglich die Reise nach Trier ist mit 20 Euro günstiger. Im Preis inbegriffen sind der Transport ab Ettelbrück oder dem hauptstädtischen P&R Bouillon, ein Mittagessen sowie die Begleitung durch einen Vertreter der ACEL und Studenten vor Ort.

Termine und Städte

4. April: Trier (D), Kaiserslautern (D); 5. April: Frankfurt (D), Nancy (D); 6. April: Liège (B), Maastricht (NL); 9. April: Karlsruhe (D), Heidelberg (D); 10. April: Aachen (D); 11. April: Saarbrücken (D); 12. April: Brüssel (B); 13. April: Köln (D), Bonn (D); 14. April: Strasbourg (F)