Einen Monat Baustelle auf Trierer Autobahn

Wasserbillig: Lifting für Autobahn-Brücke

Wer zurzeit auf der A1 den Grenzübergang an der „Aire de Wasserbillig“ überquert, muss im Berufsverkehr morgens und abends Staus in Kauf nehmen. Der Grund dafür sind die Sanierungsarbeiten am „Viaduc de la Sernigerbaach“. Wir haben uns vor Ort umgesehen.