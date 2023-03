Die zweite Linie wird die neu entstehenden Stadtteile in Kirchberg und Hollerich bedienen. Bis 2027/28 soll sie fertiggestellt sein.

Lokales 4 2 Min.

Richtung Kirchberg und Hollerich

Eine zweite Tramlinie für 135 Millionen Euro

„Im Moment fahren täglich 90.000 Menschen mit der Tram. Ich hätte nie gedacht, dass wir diese Zahlen schon heute erreichen würden“, sagte François Bausch (Déi Gréng) am Freitag. Wenn die Tram wie geplant 2024 auch zum Flughafen fährt, geht der Mobilitätsminister von über 130.000 Reisenden aus. Doch der Ausbau wird auch darüber hinaus noch weitergehen: 2027/28 soll die Tram nach Hollerich fahren und auch in Kirchberg ist ein Ausbau des Netzes geplant. Die Arbeiten an den beiden Baustellen werden 2025/26 anfangen.



Ein Bündel an Baustellen treibt die Tram bis Ende 2024 zum Findel Noch vor Ende 2024 soll die erste Straßenbahn zum Findel fahren. Damit dies passieren kann, wird derzeit an vielen Stellen gearbeitet.

Das Finanzierungsgesetz wurde bereits vom Regierungsrat angenommen, es fehlt nur noch die Zustimmung der Abgeordnetenkammer. Die 2,3 Kilometer lange Erweiterung der Tram in Kirchberg schlägt mit 106 Millionen Euro zu Buche, die 1,1 Kilometer in Hollerich kosten 29 Millionen Euro. Insgesamt sind für die beiden Projekte 135 Millionen Euro vorgesehen. 90 Millionen Euro kommen vom Staat, die restlichen 45 Millionen Euro legt die Stadt Luxemburg bei.

Anbindung an neue Viertel

Der Tram-Abschnitt zum Stadion wächst Am Dienstagnachmittag war die Politprominenz in den Ban de Gasperich gekommen. Der Grund: Feierliches Zusammenschweißen von Schienenteilen.

In Hollerich sollen künftig die Viertel Porte de Hollerich und Nei Hollerich entstehen und Platz für 10.500 Menschen bieten. In Kirchberg werden hinter dem Boulevard Konrad Adenauer die zwei zukünftigen Stadtteile Kuebebierg und Laangfur entwickelt, für die mit 13.000 Einwohnern gerechnet wird. Ziel der Baumaßnahmen ist es, die künftigen Wohngebiete an den öffentlichen Nahverkehr anzubinden. Dieser soll dort Priorität haben. „Der Mensch soll im Mittelpunkt stehen, die neuen Viertel möglichst autofrei gestaltet werden“, so François Bausch.



Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Die Tram wird täglich von 90.000 Personen benutzt. In Zukunft sollen es mehr werden. Foto: Gerry Huberty

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Tram wird täglich von 90.000 Personen benutzt. In Zukunft sollen es mehr werden. Foto: Gerry Huberty „Der Mensch soll im Mittelpunkt stehen, die neuen Viertel möglichst autofrei gestaltet werden“, so Mobilitätsminister François Bausch. Foto: Gerry Huberty Am Freitag wurde die Erweiterung des Netzes vorgestellt. Foto: Gerry Huberty Die Tram wird täglich von 90.000 Personen benutzt. In Zukunft sollen es mehr werden. Foto: Gerry Huberty

Für André von der Marck steht fest: „Es handelt sich um extrem wichtige und strategische Erweiterungen, die eine deutliche Stärkung des Tramnetzes bedeuten. Die geplanten Streckenabschnitte tragen zum Wachstum unserer Hauptstadt bei.“

Es handelt sich um extrem wichtige und strategische Erweiterungen. André von der Marck, Direktor von Luxtram

André von der Marck, der Direktor von Luxtram, erklärt, dass die Kosten für Hollerich ziemlich niedrig seien. Das liege daran, dass die Neugestaltung der Geh- und Fahrradwege und der Beleuchtungsanlagen sowie ähnliche Aufgaben vom Groupement d'intérêts économiques (GIE) Nei Hollerich übernommen werden, einem Zusammenschluss der Firmen Paul Wurth und Heintz van Landewyck. Ihnen gehört die Mehrheit des Geländes, auf dem das Stadtviertel Nei Hollerich entstehen soll. In Kirchberg werden die Kosten vom Staat und der Stadt Luxemburg übernommen.

So soll das Tramnetz dem nationalen Mobilitätsplan zufolge im Jahr 2035 aussehen. Illustration: Mobilitätsministerium

Für das Quartier Nei Hollerich erwartet sich Lydie Polfer, dass vielleicht „die Tram vor den Bewohnern da ist.“ Die Tram ist für die Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg essenziell. „Bislang fährt die Tram vor allem entlang der Wirtschaftsstandorte der Stadt. Die Wohngebiete fehlen noch. Dort sind die Menschen bis dato auf den Busverkehr angewiesen.“ Im vergangenen Jahr stiegen doppelt so viele Menschen in Busse als in die Tram. Bus und Tram würden sich deshalb nicht ausschließen, sondern seien komplementär.

Ausbau in Richtung Findel und Stade de Luxembourg Während die Erweiterung nach Kirchberg und Hollerich sich noch einige Jahre hinziehen wird, laufen die Arbeiten für den Ausbau in Richtung Findel und Stade de Luxembourg auf Hochtouren. Die erste Fahrt zum Flughafen soll bis Ende 2024 erfolgen. Beim Stade de Luxembourg soll bereits im Frühjahr kommenden Jahres die Tram erstmals anhalten.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.