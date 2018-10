Eine Zukunft für das Bridderhaus

Das erste Krankenhaus in Esch könnte bei Esch 2022 eine zentrale Rolle spielen: Als Kreativfabrik und Künstlerresidenz.

Ein wichtiger Schauplatz für die Kulturhauptstadt Esch 2022 soll es werden. Die Rede ist vom Bridderhaus, dem ersten Krankenhaus in der Minettemetropole. Dort sollen später Künstler wohnen und arbeiten.





Als Martin Kox die morsche Holztür zum Hintereingang des Bridderhaus in der Escher Rue Léon Metz aufdrückt, geht den Anwesenden das Knackgeräusch des Holzes durch Mark und Bein. Dahinter verbirgt sich eine zweite Tür, aus Stahl. Für die hat Kox, Erster Schöffe der Stadt Esch, sich den Schlüssel geliehen, den er tags darauf, also am Donnerstag, offiziell aus den Händen von Finanzminister Pierre Gramegna erhalten soll.



Als sich auch die zweite Tür öffnet, erschließt sich Unerwartetes von einer faszinierenden, wenn auch verkommenen Schönheit, als betrete man ein Spukschloss – oder Hogwarts, die Schule in den Harry-Potter-Romanen ...