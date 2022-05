In Bad Mondorf ist es am vergangenen Wochenende zu Vandalismus an einer öffentlichen Stelle gekommen. Die Gemeinde sucht nun nach Zeugen.

Vandalismus in öffentlichen Toiletten

„Eine unnötige Zerstörung“

Irina FIGUT In Bad Mondorf ist es am vergangenen Wochenende zu Vandalismus an einer öffentlichen Stelle gekommen. Die Gemeinde sucht nun nach Zeugen.

Die Bilder auf Facebook haben für Aufregung gesorgt. In den öffentlichen Toiletten nahe der Bushaltestelle „Christophorus“ in der Avenue Frantz Clement in Bad Mondorf ist es am vergangenen Wochenende zu einem Vandalismus-Fall gekommen. Die Wände und der Fußboden sind offenbar mit einer schwarzen Tinte beschmiert worden, wie die von der Gemeinde auf Facebook veröffentlichten Bilder nahelegen. „Eine unnötige Zerstörung“, kommentiert die Gemeinde den Vorfall im sozialen Netzwerk.

„Wir haben die Fotos veröffentlicht, um nach Zeugen des Vorfalls zu suchen. Vielleicht hat jemand die Täter gesehen“, sagt Steve Reckel, der Bürgermeister der Gemeinde, auf Anfrage. Nach seinen Aussagen sei es nicht der erste Fall des öffentlichen Vandalismus an der betroffenen Stelle.



„Es ist nichts beschädigt worden“, so Reckel weiter. Die Inschriften müssten nun entfernt und die beschmierten Flächen gereinigt werden. Wie hoch der Schaden ist, kann der Bürgermeister nicht sagen. Die Zeugen können sich bei der Gemeinde unter der Telefonnummer 23 60 55-1 oder per E-Mail an info@mondorf-les-bains.lu melden.





