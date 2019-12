Eine Tram wird zwei

Premiere als Schneefahrzeug, Attraktion auf der Fouer, Störenfried im Bahnhofsviertel: Zwei Jahre mit (und noch ohne) Straßenbahn.

Es ist eine vergleichsweise kurze Fahrt für die Tram, aber dennoch ein großer Schritt für Luxemburg: Am Sonntag, dem 10. Dezember 2017, legt die Straßenbahn ihre erste reguläre Fahrt zwischen Luxexpo und Roter Brücke zurück. Zwei Jahre später fährt die Tram bereits ein Stück weiter und wird täglich von mehr als 22 000 Passagieren genutzt. Ein Blick auf das, was bisher geschah – und was als Nächstes kommt.

10. Dezember 2017: Premiere: im Schneesturm

Bei Extremwetter legt die Tram am Sonntag, dem 10 ...