Am Montagmorgen ist es in Niederpallen zu einem Brand gekommen. Eine Person überlebte diesen nicht.

Eine tote Person nach Brand in Einfamilienhaus

Am Montagmorgen wurde in Niederpallen, beim Weldbesch, gegen 9 Uhr ein Brand in einem Einfamilienhaus gemeldet.

Für eine Person kam jegliche Hilfe zu spät. Während der Löscharbeiten wurde im Innern ein lebloser Körper gefunden. Die genaue Todesursache ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Autopsie und auch die Kriminalpolizei wurde mit den Ermittlungen befasst.

