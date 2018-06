Am 20. Juni 1963 legte Großherzogin Charlotte den Grundstein für die Rout Bréck. Mit der Anbindung an die Tramstrecke erfolgt nun ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Bauwerks.

Eine Stadt sieht rot

Nadine SCHARTZ Am 20. Juni 1963 legte Großherzogin Charlotte den Grundstein für die neue Brücke, welche die Oberstadt mit dem Viertel Kirchberg verbinden sollte. Mit der Anbindung an die Tramstrecke erfolgt nun, 55 Jahre später, ein weiterer Meilenstein in der Geschichte der Rout Bréck.

Nur noch wenige Wochen dauert es, bis es möglich sein wird, mit der Tram von der Luxexpo direkt bis zur Stäreplaz zu fahren. Unterwegs führt die Strecke auch über den Pont Grande-Duchesse Charlotte. Denn erst durch diese Brücke ist eine direkte Anbindung in Richtung Stadtmitte überhaupt möglich. Ein Bau, der zwar zu den Wahrzeichen der Hauptstadt gehört, aber im Gegensatz zu anderen Monumenten, wie etwa dem Pont Adolphe oder der Gëlle Fra, noch relativ jung ist.



So wurde am 24. Oktober 2016 das 50. Jubiläum der im Volksmund genannten Rout Bréck begangen. Der erste Grundstein hingegen wurde heute vor genau 55 Jahren gelegt. An jenem 20. Juni 1963 war es die Namensgeberin selbst, Großherzogin Charlotte, welche die Zeitkapsel in das Fundament einmauerte.



Es war ein bedeutender Tag für die Stadt Luxemburg und für das gesamte Land. Denn durch den Bau der Brücke sollte nicht nur die Oberstadt mit dem Viertel Kirchberg verbunden werden, sondern sie sollte der Hauptstadt auch ermöglichen, sich in diese Richtung auszubreiten. Zudem war es ein Ziel der Regierung, aus dem Stadtteil Kirchberg ein Europaviertel zu schaffen. Dementsprechend wurde mit dem Bau der Rout Bréck dort auch das Hochhaus mit insgesamt 500 Büros realisiert.



4.000 Tonnen Stahl für eine Brücke



In puncto Architektur ließ man sich Ende der 1950er-Jahre alle Türen offen. Nach einer internationalen Ausschreibung wurden 35 Projekte eingereicht; jenes von Egon Jux wurde ausgewählt. In Anlehnung an die Geschichte der Eisenindustrie sollte die Brücke aus Stahl gebaut werden. Im Jahre 1961 verabschiedeten die Abgeordneten schließlich mit 49 gegen drei Stimmen das Urbanisierungsprojekt für Kirchberg. Für den Kauf von Grundstücken sowie den Bau von Straßen und der Brücke wurden 400 Millionen Franken vorgesehen.

Schon ein Jahr später, im April 1962, machte der damalige Bautenminister Robert Schaffner (DP) den ersten Spatenstich und betonte dabei: „Lëtzebuerg war ëmmer d'Stad vun de moderne Realisatiounen am Bréckebau. Och bei der Kierchbierg-Bréck si mir dem Gedankegang trei bliwwen a bauen elo – technesch gesi riskant, mee fir d'Zukunft en Zeugnis vun der neier Konzeptioun am Stolbau a besonnesch an der moderner Architektur.“



In der Tat war dieses Bauwerk ein Novum. Mit einer Länge von 355 Metern und einer Breite von 25 Metern sollte sie das Alzettetal in einer Höhe von 74 Metern überspannen. Das Gewicht: 4.900 Tonnen. Allein 4.000 Tonnen Stahl wurden dafür verarbeitet; der Sockel entstand indes aus 6.200 Kubikmetern Beton, 4.300 Tonnen Zement und 3.000 Tonnen Sand.



Nach drei Jahren Bauzeit wurde eine eher unübliche Methode gewählt, um die Belastbarkeit der Rout Bréck zu testen: Zwölf Panzer des Modells M48 Patton der belgischen Armee mit einem Gesamtgewicht von 480 Tonnen fuhren in verschiedenen Etappen über die Piste. Ein Test, der am Ende des Tages erfolgreich abgeschlossen wurde. Der Inbetriebnahme stand nichts mehr im Weg. So wurden am 24. Oktober 1966 der Pont Grande-Duchesse Charlotte, das Hochhaus sowie das Robert-Schuman-Monument eingeweiht.



9 Am 20. April 1962 erfolgte der erste Spatenstich zum Bau der neuen Brücke. Foto: Théo Mey / Photothèque de la Ville de Luxembourg

Eine besondere Belastungsprobe: Zwölf Panzer vom Typ M48 Patton der belgischen Armee rollten zu Testzwecken über die Brücke.

Die Tram kommt



Doch auch an der Brücke blieben die Arbeiten nicht aus. Da die rote Farbe nach fast 25 Jahren verblasst war, wurde sie erstmals im Jahre 1989 frisch gestrichen. Im Oktober 2015 erfolgte mit den Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten eine weitere Etappe. Dabei wurde das Bauwerk unter anderem um zwei Meter verbreitert, um Platz für die Tram zu machen, und jeweils zwei Fahrbahnen für den Verkehr, Gehwege und eine Fahrradpiste geschaffen. Neben der neuen Beleuchtung wurde auch das bisherige Plexiglas durch ein Lamellengeländer ersetzt, das einen freien Blick auf Pfaffenthal gewährt. Im Juli 2017 wurden die Tramgleise verlegt. Seit Anfang Februar erfolgt der neue Anstrich. Arbeiten, die voraussichtlich im Frühling 2019 abgeschlossen werden.



Ein besonderes Stichdatum wird der kommende 27. Juli sein: Von diesem Tag an wird die Tram offiziell von der Luxexpo über die Rout Bréck bis zur Place de l'Etoile fahren.