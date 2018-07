Eine Cargolux-Boeing entging im März 2017 nur knapp einer Katastrophe. Dies bestätigt jetzt ein britischer Untersuchungsbericht.

"Eine sehr gefährliche Situation"

Jacques GANSER Eine Cargolux-Boeing entging im März 2017 nur knapp einer Katastrophe. Dies bestätigt jetzt ein britischer Untersuchungsbericht.

Am 30. März 2017 machte die Cargolux Boeing 747-8F mit der Immatrikulation LX-VCF einen Zwischenstopp im englischen Prestwick. Die Maschine war in Houston gestartet und sollte Fracht nach Luxemburg bringen. Nach dem Abschalten der Triebwerke bemerkte die Besatzung, dass etwas nicht stimmte: Intensiver Kerosingeruch breitete sich aus. Ein Flughafenmitarbeiter, der sich der Maschine näherte, vernahm zudem ein plätscherndes Geräusch. Sehr schnell wurde klar, dass das Cargolux-Flugzeug in einer gefährlichen Situation war.

Undichte Fracht



Die Besatzung schaltete sofort sämtliche Systeme ab. Aus dem Frachtraum tropfte Flugbenzin auf das Rollfeld des Flughafens. Die Quelle waren aber nicht die eigenen Treibstoffvorräte, sondern ein Hubschrauber vom Typ Bell 212, den Cargolux als Fracht transportierte. Der zum Teil zerlegte und mit Spezialfolie verpackte Hubschrauber hatte insgesamt 332 Liter Kerosin verloren. Es sickerte durch zwei Decks der Boeing 747 und sammelte sich anschließend am Rumpfboden.



Nach der Landung floß das Kersoin aus dem Laderaum des Flugzeugs. Foto: AIIB

Gefährliche Situation



Der jetzt von der britischen Untersuchungsbehörde Aircraft Accident Investigation Branch veröffentlichte Untersuchungsbericht spricht von einer sehr gefährlichen Situation. Demnach war die Konzentration der Treibstoffgase so hoch, dass akute Explosionsgefahr bestand. Die Nähe zu den Triebwerken und zu den heiß gelaufenen Bremsscheiben stellte demnach eine potentielle Gefahr dar.

Doch wie konnte sich noch Treibstoff im Hubschrauber befinden, wo die Regeln für Luftfracht doch klar und deutlich sind? Die transportierten Geräte müssen vor der Abfertigung komplett entleert sein und dürfen keine gefährlichen Stoffe enthalten. Laut der Untersuchung waren aber sowohl der Verkäufer des Hubschraubers als auch der Käufer der Überzeugung, die jeweilige Gegenseite sei für die Vorbereitung der Fracht zuständig. Es gab also Kommunikationsprobleme.

Doch auch eine Inspektion vor dem Abtransport des Hubschraubers wurde nicht regelgerecht durchgeführt. Bei einem ersten Versuch, den Hubschrauber in die Cargolux-Maschine zu laden, war nämlich bereits Kerosin ausgetreten. Ein Techniker schloss, dass es sich bloß um eine geringe Menge handelte, die aus der Treibstoffleitung austrat.

Die Boeing 747 musste nach dem Zwischenfall mit viel Aufwand gereinigt und wieder flugtüchtig gemacht werden. Sämtliche Elektronikteile mussten gereinigt und gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Teile der Ladevorrichtung mussten komplett ausgetauscht werden. Das Cargolux-Flugzeug konnte erst nach zwei Wochen wieder nach Luxemburg zurückkehren.