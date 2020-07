Ein betrunkener Fahrer verursachte am Donnerstagabend einen Unfall mit vier Verletzten. Eine junge Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Eine Schwerverletzte nach Alkoholfahrt in Fingig

(SC) - Am Donnerstagabend ereigneten sich in Luxemburg mehrere Brände und zwei Unfälle, bei denen insgesamt sechs Personen verletzt wurden.

Gegen 18.20 Uhr waren auf dem CR132 zwischen Bettemburg und Peppingen zwei Autos nicht aneinander vorbeigekommen. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Einsatzkräfte aus Bettemburg waren zur Stelle.

Zu einem folgenschwereren Unfall kam es gegen 22.45 Uhr in Fingig. In der Rue du Lavoir hat sich ein Geländewagen überschlagen, nachdem der Fahrer die Kontrolle über sein Gefährt verloren hatte. Vier Insassen wurden bei dem Zwischenfall verletzt, eine junge Frau trug schwere Verletzungen davon. Drei Krankenwagen sowie ein SAMU kümmerten sich vor Ort um die Verletzten, während Einsatzkräfte aus Käerjeng, Dippach und Monnerich die Unfallstelle sicherten und räumten.

Die Schwerverletzte wurde nach einer Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht, die anderen drei Verwundeten wurden zur Kontrolle eingeliefert. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer des Geländewagens einen erhöhten Alkoholpegel hatte. Die Beamten erstellten daraufhin ein Protokoll.

Mehrere kleine Brände

Eine weitere Person wurde am Donnerstagabend gegen 20 Uhr in der Rue Menager in Differdingen verletzt. Hier war in einer Küche ein kleines Feuer ausgebrochen. Der Brand war schnell unter Kontrolle.

Drei weitere Brände ereigneten sich am Donnerstagabend, sie blieben allerdings ohne Verletzte. Gegen 20.30 Uhr wurde zwischen Biwingen und Kockelscheuer ein brennender Traktor gemeldet, gegen 2 Uhr in der Nacht zu Freitag brannte in Harlingen Gebüsch. Der hauptstädtischen Feuerwehr wurde um kurz nach 3 Uhr ein kleines Feuer in der Rue de Neudorf gemeldet, das wahrscheinlich durch einen Kurzschluss entstanden war.

