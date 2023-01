In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um einen gebrochenen Zeh im Schwimmbad.

Gazettchen

Eine Rutsche ins Unglück

Franziska JÄGER

Liebe Leser, ich habe die Ehre, Sie mit dem ersten Gazettchen in diesem jungen Jahr zu beglücken. Ich hoffe, Sie sind gut reingerutscht. Das sagt man ja so, „guten Rutsch ins neue Jahr“. Bei mir ist es so, dass ich mich 2023 vor Rutschen in Acht nehmen werde. Das liegt an einem Wochenendausflug nach Deutschland im November, als ich einem großen Schwimm- und Saunaparadies einen Besuch abstattete.

Im Spaßbad probierte ich allerhand Rutschen aus, jede war auf ihre Art besonders: mit Reifen, ohne Reifen, sogar eine Freie-Fall-Rutsche. Ich war gerade auf einem Reifen unterwegs und sauste durch die Röhre. Nach einer Kurve fiel ich leider vom Reifen und es gelang mir nicht mehr, ihn zurückzubekommen. Er schwamm von dannen.

Mit Tränen in den Augen und Schmerzen überall erreichte ich irgendwann den Ausgang.

Ich befand mich nun also ohne Reifen in einer 150 Meter langen Rutsche, die größtenteils gerade verläuft, weil sie zwischendurch mit einer Art Düsenantrieb bestückt ist, die einen samt Reifen nach vorne katapultiert. Ich kam nun nicht mehr voran, indem ich auf dem Po weiterrutsche. Mir blieb also nichts anderes übrig, als auf allen Vieren irgendwie vorwärts zu kommen.



Währenddessen tauchte ein Doppelreifen hinter mir auf und knallte mit zwei Männern und vier Schienenbeinen in meinen Rücken, mit hoher Geschwindigkeit. Ich hatte es immer noch nicht zum Ausgang geschafft, bekam es mittlerweile mit der Angst zu tun. Wenige Sekunden später kam dann der nächste Doppelreifen und stieß in meinen Körper. Mit Tränen in den Augen und Schmerzen überall erreichte ich irgendwann den Ausgang. Die Moral von der Geschicht: ein gebrochener Mittelzeh und Prellungen am ganzen Körper.



Trotz allem: Ich wünsche Ihnen ein gesundes, neues Jahr 2023 und bleiben Sie sicher!

