Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um eine alternative Therapiemöglichkeit.

Gazettchen

Eine raue Zunge als Therapie

Was machen Sie, liebe Leserin und lieber Leser, wenn Sie so einen richtig schlechten Tag haben? Vielleicht manische Putzaktionen starten? An drei Tafeln Schokolade gleichzeitig knabbern? Oder cholerisch ihr Umfeld anschreien?



Ich, für meinen Teil, kann ihnen mein Allheilmittel für Miesepeter-Tage nur ans Herz legen. Mein Therapie-Pfad führt durch den farbenfrohen Blätterwald, über Feld und Flur, zwischen Winterraps und umgegrabenen braunen Ackerflächen. Bis zu einer Weggablung, an der ich dann rechts abbiege. Dann führt mich ein Trampelpfad etwa 350 Meter zum Ort meiner Begierde. Dort werde ich bereits erwartet.

Schnaubend laufen sie auf mich zu. Genau vor dem Stacheldrahtzaun machen die sechs schwarz-weiß gefleckten Kühe eine Vollbremsung. Die einen sind angesichts der trabenden Kolosse versucht, sich langsam aber sicher zurückzuziehen. Ich für meinen Teil erfreue mich der bedrohlichen Meute und wate mit meinen triefnassen Sportlatschen weiter durch den Schlamm bis zum Zaun. Sechs tiefschwarze Augenpaare starren mich an. Und dann heißt es erstmal abwarten, denn das Vertrauen muss man sich erst durch Geduld erarbeiten.

Rau gleitet die Zunge an meiner Hand entlang.

Nach einer Weile traut sich die erste Kuh näher an den Zaun. Meine Hand ausgestreckt, warte ich auf die ersehnte Berührung. Die prompt erfolgt. Lange Speichelfäden tröpfeln aus den Mundwinkeln, als die ellenlange Zunge ihren Weg zu meiner Hand sucht. Rau gleitet die Zunge an meiner Hand entlang und hinterlässt eine Spur aus grasgrünem Schleim.



Wahrscheinlich denken Sie jetzt, ich hätte nicht mehr alle Latten am Zaun. Aber auf mich wirken die Begegnungen mit meinen sechs Kühen jedes Mal aufs Neue meditativ. Alleine das Warten am Zaun hat auf mich die Wirkung wie drei Baldrian-Tabletten. Wenn dann auch noch eine Kuh sich streicheln lässt, verfliegt jeder Argwohn und jedes Fünkchen schlechte Laune.

