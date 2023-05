Die Bürger sind nicht mit dem Standort zufrieden. Im Herbst dieses Jahres sollen die Arbeiten beginnen.

An den Schöffenrat

Eine Petition gegen die Neudorfer Brücke

David THINNES Die Bürger sind nicht mit dem Standort zufrieden. Im Herbst dieses Jahres sollen die Arbeiten beginnen.

Einwohner der Viertel Neudorf, Cents und Weimershof äußern ihre Unzufriedenheit mit dem geplanten Bau der Fußgänger- und Radbrücke: Am Dienstagmorgen überreichten Vertreter des Syndikates Neudorf dem Ersten Schöffen der Hauptstadt, Serge Wilmes (CSV), eine Unterschriftensammlung.

„Wir sind nicht gegen die Verbindung der drei Viertel, aber wir sind gegen den Standort der Brücke. Und wir wollen nicht, dass dafür die Natur zerstört wird“, so Danielle Castellaneta vom Neudorfer Syndikat. Bereits 2015 sei dem Schöffenrat eine Petition, die nur im Neudorf durchgeführt worden war, überreicht worden. „Ohne Resultat“, so Castellaneta.

Insgesamt 232 Haushalte aus den drei Vierteln haben die aktuelle Petition unterschrieben. „Diese soll auch an Umweltministerin Joëlle Welfring (Déi Gréng) gehen.“ Serge Wilmes sagte anlässlich der Überreichung Folgendes: „Dies ist ein ernster Ausdruck von Bürgerbeteiligung. Es ist für uns selbstverständlich, diese Petition anzunehmen und wir werden im Dialog bleiben.“

Beginn der Arbeiten im Herbst

Der Bau der Brücke ist seit Längerem beschlossene Sache. Im Dezember 2021 wurde das Projekt, für das der Kostenvoranschlag 24 Millionen Euro beträgt, im Gemeinderat diskutiert und abgestimmt - auch mit Stimmen aus der Opposition.

Ende Februar dieses Jahres wurde der Stadt Luxemburg dann die letzte notwendige Genehmigung vonseiten des Umweltministeriums ausgestellt.

Die Vertreterin des Neudorfer Syndikats, Daniella Castellaneta (2.v.r), überreicht dem Ersten Schöffen Serge Wilmes (2.v.l.) die Petition. Auf dem Foto sind noch die Rätin Marceline Goergen (l.) und Jeannelle Gresham (r.) vom Syndikat Neudorf zu sehen. Foto: David Thinnes

Vor einer Woche sagte Mobilitätsschöffe Patrick Goldschmidt (DP) in einer Gemeinderatssitzung, dass in einigen Wochen die Ausschreibungen beginnen sollen. „Im Herbst sollen die Arbeiten beginnen“, so der DP-Politiker, der die Unterhaltskosten auf 162.000 Euro pro Jahr bezifferte. 200 Meter lang wird die Brücke über das Neudorf. Der einzige Pfeiler wird 71,5 Meter hoch, der Aufzugsschacht für den Lift 60 Meter.

