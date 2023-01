Die 81-jährige Frau kam am Sonntagmorgen zunächst ins Krankenhaus, erlag dort aber ihren schweren Verletzungen.

Nach Feuerwehreinsatz

Eine Person nach Brand in Esch/Alzette verstorben

Die 81-jährige Frau kam am Sonntagmorgen zunächst ins Krankenhaus, erlag dort aber ihren schweren Verletzungen.

(MS) – Nach dem Brand am Sonntagmorgen in Esch/Alzette in der Rue Caspar-Mathias Spoo ist eine 81-jährige Bewohnerin ihren Verletzungen erlegen. Das teilt der CGDIS am Montagvormittag mit. Sie war eine der beiden Personen, die während des Brandes durch Helfer aus dem Haus gerettet werden. Die Frau wurde noch vor Ort von einem Notarzt behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht, wo sie noch in der Nacht verstarb.

Das Feuer ereignete sich am Sonntagmorgen in der Rue Caspar-Mathias Spoo. Bei dem Einsatz wurden auch zwei Feuerwehrleute verletzt, einer davon schwer. Sie kamen ebenfalls ins Krankenhaus. Weitere Verletzte gab es nicht, da die Bewohner der angrenzenden Gebäude ihre Wohnung bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte verlassen hatten.

Das betroffene Haus brannte komplett aus und ist nicht mehr bewohnbar. Circa ein Dutzend Personen mussten dadurch vorerst in einem Hotel untergebracht werden.



