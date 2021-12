Gegen insgesamt fünf Personen wurden mittlerweile strafrechtliche Schritte eingeleitet. Eine Person befindet sich in U-Haft

Corona-Demo am Samstag

Eine Person nach Ausschreitungen in U-Haft

Maximilian RICHARD

Nach den Ausschreitungen am Samstag bei einer Corona-Demo wurde LW-Informationen zufolge eine Person in Untersuchungshaft untergebracht. Ihr wird neben Widerstand gegen die Staatsgewalt (Rébellion) auch illegaler Waffenbesitz zur Last gelegt.

Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilt, seien insgesamt 19 Personen während der Demonstration am Samstag in Gewahrsam genommen worden. Gegen insgesamt fünf Personen wurden in der Folge strafrechtliche Schritte eingeleitet. Die Vorwürfe umfassen Widerstand gegen die Staatsgewalt, illegalen Waffenbesitz, Aggressionen und Drohungen und das Vorzeigen von Zeichen oder Symbolen, die die öffentliche Ordnung stören (Symbole ou signe propre à troubler la paix publique).

Am Samstagabend hatte die Polizei in einer Mitteilung von über 20 Personen gesprochen, die in Gewahrsam genommen wurden. Die Zahl wurde nun nach unten korrigiert.

