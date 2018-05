Eine nostalgische Fahrt mit der Tram

Vor fast 55 Jahren sind sie noch mit der ehemaligen städtischen Tram gefahren. Nun machen 32 Senioren aus der Gemeinde Hesperingen eine erste Rundfahrt mit der neuen Straßenbahn in Kirchberg.

Das Klappern und Rütteln fehlt, dennoch ist der Augenblick in der neuen Straßenbahn sehr nostalgisch. Die Amiperas-Mitglieder der Sektion Hesperingen genießen ihre erste Rundfahrt mit der neuen Tram.

20 Grad und die Sonne scheint – ein perfekter Tag für einen angenehmen Ausflug. An der Bushaltestelle in der Rue Grand-Duc Jean in Howald warten denn auch bereits einige gut gekleidete ältere Damen geduldig auf einen Gemeindebus.



Als dieser gegen 14 Uhr an der örtlichen Kirche um die Ecke biegt, ist die Freude groß ...