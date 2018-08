Eine neue Brücke entsteht

Zum Sommer 2019 soll die neue Brücke, die den Ban de Gasperich mit Kockelscheuer verbinden wird, eröffnet werden. Am Wochenende wurden nun die ersten Elemente der Fahrbahnplatte installiert.





Obwohl am Wochenende kein Berufsverkehr herrscht, müssen Autofahrer sich doch in Geduld üben. In Höhe des Gaspericher Kreuzes die Autobahn A6 seit Freitagabend und noch bis zum Montagmorgen gegen 6 Uhr komplett gesperrt. Während dieser Zeit wurden aber nicht etwa Arbeiten an der Fahrbahn durchgeführt, sondern die nächste Etappe eines besonderen Brückenschlags in diesem Bereich durchgeführt.



Durch die Verwirklichung einer neuen Brücke werden nämlich in Zukunft der Ban de Gasperich mit Kockelscheuer verbunden ...