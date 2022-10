In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um die erste Begegnung mit der Nachbarin.

Gazettchen

Eine Luftpumpe als Willkommensgeschenk

Franziska JÄGER Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um die erste Begegnung mit der Nachbarin.

Neulich ist mir etwas Seltsames passiert. Ich habe meine Nachbarin erstmals richtig kennengelernt. Es begann im falschen Bus, zog sich im Regen fort und endete in unserem Keller.

Frühstück ist so gefährlich wie Rauchen In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um neues Expertenwissen.

Das kam so: Ich stieg, schon etwas spät am Abend, aus dem Zug, als ich meine Nachbarin auf dem Bahnsteig neben mir erkannte. Was ein schöner Zufall, dachte ich. Jetzt kommen wir endlich mal ins Gespräch. Ich wohne zwar schon seit acht Monaten in meiner neuen Wohnung, meiner Nachbarin aber habe ich bisher immer nur ein schnelles „Bonjour“ durchs Treppenhaus zugeworfen.

Wir kamen also ins Gespräch und beschlossen, weil es regnete, den Bus bis zu uns nach Hause zu nehmen. Während wir unsere Lebensläufe austauschten, stiegen wir zwar in den Bus mit der richtigen Nummer, bemerkten aber nicht, dass es die entgegengesetzte Richtung war. Erst an der zweiten Haltestelle rissen wir die Augen auf, weil wir herausfuhren aus unserer Stadt.

Ich bekam sechs Crémant-Flaschen von meiner Nachbarin.

Schnell stiegen wir aus, um auf den nächsten Bus zurück zu warten. Der sollte aber erst nach 40 Minuten kommen. Der Zug war keine Alternative, weil der bereits den ganzen Tag Verspätung hatte. Wir stellten uns unter einen Baum und nutzten die knappe Dreiviertelstunde für weitere Erzählungen aus unseren jeweiligen Leben.

Als wir kurz vor Mitternacht zu Hause ankamen, hatten wir das Gefühl, uns schon ewig zu kennen. Wir schwammen auf einer Wellenlänge. Und dann kamen wir auf die Idee, in den Keller zu gehen, weil jede von uns da noch Kartons rumstehen hatte mit Zeugs, das wir eigentlich nicht mehr brauchten.

Ich bekam sechs Crémant-Flaschen von ihr, die ihr Kunden im Laufe der Jahre schenkten, und sie eine elektrische Pumpe für ihren aufblasbaren Sessel. Mal sehen, ob ich bald auch meine anderen Nachbarn kennenlerne ...

Hier finden Sie die gesammelten Gazettchen-Kolumnen.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.