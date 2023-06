In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um ein Haus in Taschenformat.

Gazettchen

Eine Liebeserklärung ans Zelten

Amélie SCHROEDER Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um ein Haus in Taschenformat.

Es war eine unsagbar kühle Nacht Mitte Februar, vergangenes Jahr im spanischen Baskenland. Unsagbar kühl für Menschen, die zelten gehen und nicht adäquat für diesen Zweck ausgestattet sind. Dennoch entschieden wir uns, einen Teil des Jakobsweges zu Fuß zurückzulegen.

Vom spanischen Zumaia ging es über Stock und Stein, mit einer malerischen Kulisse im Hintergrund bis kurz vor Zarautz. Den passenden Moment zum Zelt aufbauen haben wir natürlich verpasst, weswegen wir mit schwindendem Tageslicht, ausgerüstet mit Kopflampe, unser Häuschen aufbauen mussten.

Wenige Augenblicke später kam wie im Film ein nachtschwarzer Gaul im Vollmondlicht auf uns zu galoppiert.

Bereits bevor wir mit dem Zeltaufbau begannen, kamen mir Zweifel, ob der Platz geeignet war. Denn wo man auch hinblickte, waren über die ganze Weide Exkremente verteilt. Und es dauerte auch nur wenige Augenblicke, bis ein nachtschwarzer Gaul im Vollmondlicht auf uns zu galoppierte. In Windeseile packten wir unsere Siebensachen, schnappten uns das bereits aufgebaute Zelt und flüchteten über den Stacheldrahtzaun in die benachbarte Wiese. In der Dunkelheit war uns jedoch das Gefälle des Hügels nicht aufgefallen und so verbrachten wir die Nacht in einer doch sehr senkrechten Position.

Die Qualen der schrecklichen Nacht wurden jedoch am nächsten Morgen mit einem in orange bis pink strahlendem Sonnenaufgang belohnt. Für mich persönlich gibt es nichts Schöneres, als in jenem Moment unter der aufsteigenden Sonne in Gollum-Stellung vorm Gaskocher zu sitzen und darauf zu warten, dass das Teewasser kocht.

Und wenn Sie diese Zeilen lesen, ist es wieder so weit: Ich werde irgendwo in den Schweizer Bergen unterm Sternenhimmel im Zelt schlafen. Drücken Sie mir die Daumen, dass uns der Gaul-Schreck dieses Mal erspart bleibt.

